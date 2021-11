Ezbere hadis okumak için yarıştılar

Din Görevlisi Hakan Ungever’in Kur’an tilavetiyle başlayan yarışmanın açılış konuşmasını yapan İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya bir konuşma yaptı.

Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş Kur’an kurslarına çok önem verdiğini hatırlatan Müftü Yardımcısı Kaya bu kapsamda ülkemizin her yerinde olduğu gibi Çorum’da da ciddi mesafeler alındığını belirterek; “Velilerimizi bu güzel imkanı değerlendirmeye ve bu kurslara sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu gün burada jürimiz buraya gelmeyi hak eden çocuklarımız arasından birinci, ikinci ve üçüncüyü belirleyecektir. Ancak bir yarışmaya katılıp Efendimizin hadislerinden bir tanesini dahi ezberleyen her bir çocuğumuz aslında bu yarışmanın birincisidir. Bu bakımdan bu yarışmaya katılan her çocuğumuz aslında yarışmamızın kazananıdır. Bu vesileyle çocuklarımızı teşvik eden başta velilerimiz olmak üzere, hocalarımıza ve yarışmamızın jüri heyetine teşekkür ediyor, bu güzel etkinliğin hayırlara vesile olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum” dedi.



Yarışmaya jüri olarak İl Müftülüğü vaizlerinden Lütfiye Hacıismailoğlu, Nesibe Çınar Çolak ve Fatma Nur Erdem katıldı. Sunuculuğunu din görevlisi Abdullah Yalçın’ın yaptığı Ezbere Hadis Okuma Yarışması’nın sonunda Şehit Mustafa Avcu Kur’an kursundan Mina Nur Karaduman birinci, Hazreti Aişe Kur’an kursundan Mehmet Han Kadife ikinci ve Hicret Kur’an kursundan Bensu Çanak üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere jüri üyeleri tarafından ödülleri takdim edildikten sonra yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)