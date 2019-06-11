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Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi “Sefa Kırcı” oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl düzenlenen yarışmalar bu yılda devam etti.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi “Sefa Kırcı” oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl düzenlenen yarışmalar bu yılda devam etti.

11 Haziran 2019 Salı 00:20
Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi “Sefa Kırcı” oldu

Din görevlileri arasında yapılan yarışmalar kapsamında bu yıl da “Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi. Çorum Ulucami’nde gerçekleştirilen yarışmaya İl ve İlçe Merkez genelinde 6 din görevlisi katıldı.

Yarışmada İl Müftü Yardımcısı Addullah Pamuklu’nun başkanlığındaki jüri, Müftü Yardımcısı Adnan Bıyık, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nadir Karakuş, Ortaköy İlçe Müftüsü Muammer Şahin, İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Kasım Madan, İl Vaizi Mustafa Tokmak ve Ulucami Müezzini Hasan Çakmak'tan oluştu.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda kıyasıya yarışan Din Görevlileri arasında Çorum-Merkez Akşemseddin Cami İmam Hatibi Sefa Kırcı birinci olurken, Ortaköy Merkez Cami Metin Baytutar ikinci, Sungurlu Ulucami İmam Hatibi İbrahim Kablan ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacıların ödülleri İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu ve jüri heyeti tarafından takdim edildikten sonra yarışmaya katılan Din Görevlileri ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Yarışmada İl birincisi olan Çorum-Merkez Akşemseddin Cami İmam Hatibi Sefa Kırcı Çorum’u temsilen Karadeniz Bölge yarışmasında yarışacak.

(Volkan SINAYUÇ)

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