Ezanı en güzel Ungever okudu

Bu kapsamda Çorum İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik olarak düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda İl Müftülüğü merkez cami görevlileri ezanı en güzel şekilde okuyabilmek ve il merkezini en güzel şekilde temsil edebilmek için yarıştı.

Koronavirüs tedbirleri eşliğinde Merkez Hz. Ömer Camii’nde düzenlenen yarışma İl Müftü Muharrem Biçer başkanlığında İl Müftü Yardımcıları Adnan Bıyık, Fatih Kaya, Hitit Üniv. İlahiyat Fak. Arş. Görv. Fahrettin Haliloğlu, Şehit Mustafa Solak AİHL Meslek dersleri öğretmeni Alptekin Kantar ve Ulu Camii Müezzin Kayyımı Hasan Çakmak’tan oluşan komisyon huzurunda gerçekleşti.

İl merkezinden 9 din görevlisinin katıldığı yarışmayı Çorum Turgut Özal İş Merkezi Mescidi Vekil İmam Hatibi Musa Ungever birinci olarak tamamladı. Yarışma sonunda yarışmacılara İl Müftülüğümüzce hediyeler verildi.

(Uğur GÖRKEM)

