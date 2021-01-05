EYVAH.. Erik ağacı Ocak ayında çiçek açtı

Yöremizde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahar diye adlandırılan sıcak ve güneşli havadan aldanan erik ağacının çiçek açması dikkat çekti.

Çorum’un Dodurga İlçesine bağlı Tutuş Köyünde erik ağacının Ocak ayında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

Sonbahar aylarında elma, ayva, erik gibi meyve ağaçlarının çiçek açtığına sık sık tanık oluyoruz ancak Ocak ayında bir ağacın çiçek açması şaşkınlık veriyor.

(Haber Merkezi)