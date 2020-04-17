Eyüp öğretmen öğrencilerini yalnız bırakmadı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede 3 yeni televizyon kanalı ve kapasitesi artırılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 18 milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime başlandı. Bu süreçte öğrencilerinden ayrı kalmak istemeyen Başöğretmen Atatürk İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Eyüp Biçer, öğrencilerini evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencileriyle özlem gideren Biçer, onların derslerinden geri kalmamaları için üstün mücadele gösteriyor.

DESTEK OLUYOR

Aynı zamanda 3 çocuk babası olan öğretmen Biçer, salgın sebebiyle okulların tatil edildiği günden bu yana gerek EBA üzerinden gerekse WhatsApp üzerinden dersleri devam ettirdiklerini söyledi. Meslekte 21. yılında olan Biçer, öğrencilerine konu tarama testleri ve tamamlayıcı materyallerle destek verdiğini belirterek, “Çocuklarımızın salgından psikolojik olarak etkilendiği düşüncesiyle onları gündemden bir nebzede olsa ayrı tutmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimin derslere olan ilgilerini canlı tutmak için çabalıyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİN YANINDAYIM”

Öğrencilerine kitap hediye eden öğretmen Biçer, şunları kaydetti:

“Bu süreçte kendi çocuklarımın yaşadıkları bana yol gösterici oluyor. Nelerden tedirgin olduklarını, nelerden mutlu, huzurlu, umutlu olduklarını, öğretmenlerinden beklentilerini, onlara şu süreçte neyin iyi geleceğini kendi çocuklarımın tavırlarından gözlemliyorum. Sadece kendi çocuklarımın değil, öğrencilerimin de yanlarında olduğumu hissettirmeye çalışıyorum.” (Yusuf ÇINAR)