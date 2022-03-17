Eyüp Aytekin Sakarya’ya uğurlandı
Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Aytekin Sakarya’ya atandı.
Güncel 17.03.2022, 22:23 17.03.2022, 22:26
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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı ve birim amirleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne atanan Eyüp Aytekin için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.
Başkan Aşgın, Belediye’ye ve şehrimize uzun yıllardır başarılı hizmetlerde bulunan Eyüp Aytekin’e teşekkür ederek bundan sonraki görev yerinde de başarılarının devamını diledi. Başkan Halil İbrahim Aşgın düzenlenen veda yemeğinde Eyüp Aytekin’e plaket ve hediye verdi.
Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü görevine de Tuğçe Ünal’ın atandığı öğrenildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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