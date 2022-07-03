“EYT’lilerin sorunları iktidarımızda çözülecek”

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi talebinin yine AKP ve MHP grubu tarafından reddedildiğini belirten Mehmet Tahtasız, “En düşük emekli aylıkları 3500 TL'ye yükseltildi. Emeklilerin derdi çok. Asgari ücretin altında aylık alan 8 milyon emekliye yine asgari ücretin altında (açlık sınırı altında) maaşı reva gördüler” ifadesini kullandı.

Emekliler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Mehmet Tahtasız, emekli vatandaşların kendi özel günlerinde yine bir üzücü haberle karşılaştığını, aldıkları maaşların yetersiz olduğunu kaydetti. Tahtasız, CHP iktidarında emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini vurguladı.

“İNTİBAK YASASI DERHAL ÇIKACAK”

CHP İl Başkanı Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerimizin yarısı ya bir iş arayarak ya da bir işte çalışarak yaşamını devam ettiriyor. İktidarımızda emeklilerimizi sefalete mahkum eden bu düzene son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz.

Emekli gelirlerinin artırılmasında sadece enflasyonu değil ekonomik büyümeyi de dikkate alacağız. Emeklilerin sendikal haklarını kullanmasının önündeki engelleri kaldıracağız. İntibak yasasını derhal çıkartacağız. Emeklilerimize verilen ikramiyeler de asgari ücret oranında arttıracağız. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğiz.”

(Volkan SINAYUÇ)

