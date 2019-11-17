EYT’liler Çorum’da dernekleşiyor

İlk etapta sadece İstanbul’da bir dernek kurulduğunu ifade eden Kırçı, üye sayısının çoğalması ve EYT’ye desteğin büyümesiyle birlikte her ilde ayrı dernek açarak federasyonlaşmaya gitme kararı aldıklarını söyledi.

8 Eylül 1999 yılında çıkan bir yasayla binlerce insanın haklarının gasp edildiğini vurgulayan Murat Kırçı, “Bu hakkımızın geri iade edilmesi için mücadele edeceğiz. İnsanların haklarının geri iade edilmesi devlete yük değil, devletin acil olarak çözüme kavuşturması gereken bir meseledir. Yasayı geriye doğru işleterek mağdur edilmiş insanların haklı bir hak arayışıdır bu.

“OYUN OYNANIRKEN KURALLAR DEĞİŞMEZ”

Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu davayı kazanacağız. Ama bugün ama yarın! Yasaları geriye doğru işleterek anlaşmayı bozan devlettir. Ve bunu düzeltecek olan da devlettir. Oyun oynanırken kural değişmez! Biz sadece oyunun ortasında değişen kuralın iptalini istiyoruz. Yani işe girdiğimizde şartlar neyse aynı şartları geri istiyoruz. Çünkü anlaşmayı tek taraflı bozan devlettir. EYT bizim gündemimizde yok diyorlar ama onların gündeminde olacağız. Çünkü biz halkız! Hakkımızı istiyoruz” diyerek, EYT’lileri ve tüm Çorumluları bir olmak ve birlik olmak için derneğe üye olmaya davet etti.

(Haber Merkezi)