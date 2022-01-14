“EYT'liler lütuf değil, hakkını istiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi, sayısı milyonları aşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte 81 ilde alanlara indi.

Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelen CHP İl Örgütü, "EYT’liler lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor” diyerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yıllarca prim ödeyerek emekli olma hakkı elde etmelerine rağmen çıkarılan yasa ile emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın sorununu gündeme taşımak için ve iktidarlarında çözüme kavuşturacaklarının sözünü vermek için burada olduklarını söyledi. Emeklilikte yaşa takılanların, 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ettiklerini hatırlatan Tahtasız, emeklilerin lütuf değil kazanılmış haklarını istediklerini belirtti.

“AKP-MHP ENGELİNE TAKILIYORLAR”

İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik haklarının elinden alındığını dile getiren Tahtasız, “1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. İktidar emeklilikte yaşa takılan mağdurlarına ‘Daha gençsin, emekli olamazsın’ diyor. Öte yandan işverenler ise ‘Sen yaşlısın, sana iş veremem’ diyor. İktidarın kurduğu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta ‘Sen yoksun’ diyor. Öte yandan, emeklilik hakkı elinden alındığı için çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 20 binden fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle emeklilikte yaşa takılanlar sadece açlıkla değil; iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor” dedi.

“İKTİDAR MİLYONLARCA VATANDAŞA MEZARLIKTA EMEKLİLİĞİ REVA GÖRÜYOR”

Bu ağır tabloya karşı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanları “Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar” diyerek hedef gösterdiğini belirten Tahtasız şöyle devam etti: “Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı, milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor.”

CHP’DEN 4 VAAT!

Tahtasız, partisinin Türkiye’nin dört bir yanından emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapacağı düzenlemeler hakkında şunları söyledi: “Emeklilikte yaşa takılanların geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘İntibak Yasası’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz”

“DERHAL SEÇİM İSTİYORUZ”

Tahtasız, “EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkına sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır! Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz” ifadelerine yer verdi. (Nurdan AKBAŞ)

