Son Dakika

“EYT'liler lütuf değil, hakkını istiyor”

İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik haklarının elinden alındığını dile getiren Tahtasız, “1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar” dedi.

Güncel 14.01.2022, 20:05
34

Cumhuriyet Halk Partisi, sayısı milyonları aşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte 81 ilde alanlara indi. 
Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelen CHP İl Örgütü, "EYT’liler lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor” diyerek basın açıklaması yaptı. 
Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yıllarca prim ödeyerek emekli olma hakkı elde etmelerine rağmen çıkarılan yasa ile emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın sorununu gündeme taşımak için ve iktidarlarında çözüme kavuşturacaklarının sözünü vermek için burada olduklarını söyledi. Emeklilikte yaşa takılanların, 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ettiklerini hatırlatan Tahtasız, emeklilerin lütuf değil kazanılmış haklarını istediklerini belirtti. 

“AKP-MHP ENGELİNE TAKILIYORLAR”
İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik haklarının elinden alındığını dile getiren Tahtasız, “1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. İktidar emeklilikte yaşa takılan mağdurlarına ‘Daha gençsin, emekli olamazsın’ diyor. Öte yandan işverenler ise ‘Sen yaşlısın, sana iş veremem’ diyor. İktidarın kurduğu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta ‘Sen yoksun’ diyor. Öte yandan, emeklilik hakkı elinden alındığı için çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 20 binden fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle emeklilikte yaşa takılanlar sadece açlıkla değil; iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor” dedi.
“İKTİDAR MİLYONLARCA VATANDAŞA MEZARLIKTA EMEKLİLİĞİ REVA GÖRÜYOR”
Bu ağır tabloya karşı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanları “Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar” diyerek hedef gösterdiğini belirten Tahtasız şöyle devam etti: “Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı, milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor.”
CHP’DEN 4 VAAT!
Tahtasız, partisinin Türkiye’nin dört bir yanından emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapacağı düzenlemeler hakkında şunları söyledi: “Emeklilikte yaşa takılanların geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘İntibak Yasası’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz” 
“DERHAL SEÇİM İSTİYORUZ”
Tahtasız, “EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkına sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır! Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz” ifadelerine yer verdi. (Nurdan AKBAŞ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-5°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 21 32
8. Beşiktaş 21 30
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Menemen Belediyespor 20 23
14. Keçiörengücü 19 22
15. Manisa Futbol Kulübü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@