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“EYT çalışması yok”

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama.

“EYT çalışması yok”

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama.

08 Ekim 2019 Salı 22:54
“EYT çalışması yok”

Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. EYT ile ilgili gelen sorulara Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” yanıtını verdi.

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükûmetin yeni çalışmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Bakan Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Bakan Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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