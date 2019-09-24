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Eymen Organizasyon dualarla açıldı

Yeniyol Mahallesi Gazi 12. Sokak No 7 adresinde bulunan ve işletmeciliğini Emrah Ölçer’in yaptığı Eymen Organizasyon dualar eşliğinde açıldı.

Eymen Organizasyon dualarla açıldı

Yeniyol Mahallesi Gazi 12. Sokak No 7 adresinde bulunan ve işletmeciliğini Emrah Ölçer’in yaptığı Eymen Organizasyon dualar eşliğinde açıldı.

24 Eylül 2019 Salı 20:18
Eymen Organizasyon dualarla açıldı

Düğün, nikâh, nişan ve doğum günü organizasyon malzemelerinin bulunduğu Eymen Organizasyon hakkında bilgi veren Emrah Ölçer, “Ne yaparsak dostlarımızla arkadaşlarımız birlikte oluyor. Bizim amacımız Çorum’a daha iyi ve kaliteli organizasyon yapmak. Organizasyon ve buna benzer etkinliklerde kaliteyi daha yukarı çıkartmak istiyoruz. Tüm işletme sahibi esnaf arkadaşlarıma bu açılışımıza gelmelerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Eymen Organizasyon açılışına Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seyfi Demiray ve çok sayıda davetli katıldı. (Ömür SOYTEMİZ)

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