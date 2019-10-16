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Eylül ayında 922 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Eylül ayı itibariyle Çorum’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 7 ve bir önceki aya göre % 20,2 oranında artarak 922 adet oldu. Çorum, 922 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 36'ıncı sırada yer aldı.

Eylül ayında 922 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Eylül ayı itibariyle Çorum’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 7 ve bir önceki aya göre % 20,2 oranında artarak 922 adet oldu. Çorum, 922 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 36'ıncı sırada yer aldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:14
Eylül ayında 922 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 oranında artarak 146.903 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23.265 konut satışı ve %15,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14.906 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 8.830 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu.

ÇORUM'DAKİ İPOTEKLİ KONUT SATIŞI SAYISI 367

2019 yılı Eylül ayında Çorum’da satılan konutların %39,8'i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 29'uncu sırada yer aldı. Çorum'da 2019 yılı Eylül ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %290,4 oranında arttı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %410,2 oranında artış göstererek 57.811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8.719 konut satışı ve %15,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %60,1 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 555 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum’da 2019 yılı Eylül ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %27,7 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%60,2) sıralamasına göre 53'üncü sırada yer aldı. (Haber Merkezi)

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