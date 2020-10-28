Eylül ayında 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,8 arttı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %49,2, kamyonette %26,8, özel amaçlı taşıtlarda %16,7, traktörde %16,1, minibüste %5,2 artarken, otobüste %15,8, motosiklette %6,2 ve otomobilde %3,3 azaldı.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %101,6 arttı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %1360,0, kamyonda %271,1, kamyonette %256,4, traktörde %104,2, otomobilde %90,3, motosiklette %65,3 minibüste %18,6 ve otobüste %11,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Eylül ayında 916 bin 48 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,7'sini otomobil, %15,5'ini kamyonet, %6,1'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,2'sini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 54 bin 705 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %20,3'ü Fiat, %17,4'ü Renault, %8,6'sı Toyota, %6,1'i Volkswagen, %4,8'i Skoda, %4,7'si Hyundai, %4,6'sı Ford, %3,8'i Honda, %3,3'ü Nissan, %3,0'ı Seat, %2,9'u Peugeot, %2,5'i BMW, %2,5'i Audi, %2,4'ü Opel, %2,4'ü Mercedes-Benz, %2,4'ü Kia, %2,2'si Dacia, %2,1'i Citroen, %0,8'i Volvo, %0,6'sı Jeep ve %2,8'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Eylül döneminde 736 bin 543 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %55,9 artarak 736 bin 543 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %82,6 azalarak 35 bin 995 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 548 adet artış gerçekleşti.



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %49,6'sı benzin yakıtlıdır

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %49,6'sı benzin, %41,7'si dizel, %5,6'sı LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,0'ı LPG, %24,3'ü benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.



Ocak-Eylül döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %30,9'u 1401-1500, %24,9'u 1501-1600, %23,3'ü 1300 ve altı, %14,4'ü 1301-1400, %5,5'i 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin 196 bin 592'si beyaz renklidir

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %48,0'ı beyaz, %26,5'i gri, %7,1'i mavi, %7,0'ı siyah, %6,9'u kırmızı, %1,6'sı turuncu, %1,4'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,6'sı diğer renklerdedir.