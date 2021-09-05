Eylül ayı kira artış oranı % 15,78 oldu   

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 15,78 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti. (İHA)

