“Ey göl bu çocuğu sen bizden aldın Allah’ım isyan etmiyoruz”

Olay, Pazartesi günü Alaca ilçesine bağlı İbrahim Köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi Emrah Pullu, serinlemek için yakında bulunan gölete girdi. Pullu, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler bu sabah, gölette Pullu'nun cansız bedenine ulaştı. Pullu’nun bulunma anı ve yakınlarının ise gölet kenarına koşmaları esnasında yakılan ağıtlar yürekleri dağladı. Emrah Pullu’nun akrabası olan bir kişi ise, “Ey Allah’ım yanıyor içimiz ciğerlerimiz parçalandı. Ey göl bu çocuğu sen aldın bizden El Allah’ım isyan etmiyoruz” diyerek ağıtlar yaktı. Jandarma ekipleri ise kalabalığı yatıştırmak için yoğun çaba harcadı.