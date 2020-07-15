“Ey göl bu çocuğu sen bizden aldın Allah’ım isyan etmiyoruz”
Alaca ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu'nun (21) cansız bedenine ulaşma görüntüleri ortaya çıktı.
Güncel 15.07.2020, 19:42 15.07.2020, 19:51
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Olay, Pazartesi günü Alaca ilçesine bağlı İbrahim Köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi Emrah Pullu, serinlemek için yakında bulunan gölete girdi. Pullu, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler bu sabah, gölette Pullu'nun cansız bedenine ulaştı. Pullu’nun bulunma anı ve yakınlarının ise gölet kenarına koşmaları esnasında yakılan ağıtlar yürekleri dağladı. Emrah Pullu’nun akrabası olan bir kişi ise, “Ey Allah’ım yanıyor içimiz ciğerlerimiz parçalandı. Ey göl bu çocuğu sen aldın bizden El Allah’ım isyan etmiyoruz” diyerek ağıtlar yaktı. Jandarma ekipleri ise kalabalığı yatıştırmak için yoğun çaba harcadı.
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