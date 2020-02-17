Evrensel dostları dayanışma gecesinde bir araya geldi

Çorum’da Evrensel Gazetesi okurları tarafından Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen dayanışma gecesine siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin yanısıra 500’ü aşkın Evrensel dostu katıldı.

Gecenin açılışında Evrensel Gazetesi adına kısa bir konuşma yapan Fevzi Ayber, Evrensel’in sermayenin değil emekçilerin alınteriyle 25 yıldır yoluna devam ettiğini belirterek, geceye katılarak destek verenlere teşekkür etti.

AKP’nin baskıcı ve faşizan tavrına karşın Evrensel Gazetesi’ne daha faza ihtiyacın olduğunu ifade eden Ayber, “Bu dönem halkın gerçekleri öğrenme ihtiyacının en fazla olduğu dönemdir. İktidar, kendi hukukunu dahi çiğneyerek bizleri başka başka baskılarla yüz yüze bırakıyor” dedi.

Evrensel’in ana akım medyanın görmediği haberleri okuyucularına sunduğunu kaydeden Ayber, işçilerin grevlerini, kadın cinayetlerini, doğa için mücadele eden çevrecileri, topraklarını ve tarımı savunan köylüleri, savaşa karşı banış isteyenleri ana akım medyada göremezsiniz. Sadece Evrensel’de görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de gerçekleri dile getiren birkaç yayın organı kaldığını, Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet dışında başka bir yayın organının bulunmadığını belirten Ayber, gerçekleri öğrenmek isteyenlerin bu yayın organlarına sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Ayber’in konuşmasının ardından gece Abdal Haluk Tolga İlhan’ın konseri ile devam etti.

(Haber Merkezi)