Evlüce Otomotiv’in 23.yıldönümü kutlandı

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce, yaptığı konuşmada, değişen otomotiv endüstrisi ve sektörü hakkında kısaca bilgilere vererek , değişimi çok güçlü bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

Evlüce Otomotiv ailesinde yer alan her çalışanın kendi işinin patronu olduğunu vurgulayan Evlüce, yüksek iş sorumluluğu ve özveriyle görevlerini yerine getiren tüm personeline teşekkür etti.

Gecede, emekli olan, şirkette 10, 15 ve 20. yılını dolduran personele plaket ve hediyeler verildi.

Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Budak, tören sonunda, Evlüce Otomotiv çalışanları adına Ali Evlüce’ye teşekkür plaketi sundu.

Pasta kesimi ile sonlanan gecede, tüm çalışanlar 2019 yılının yorgunluğunu attılar.

(Selda FINDIK)