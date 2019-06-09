Evlilik yolunda ilk adımı attılar

Evliliğe ilk adımı atan genç çiftin nişan töreni Paşa Düğün Salonu’nda 7 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirildi.

Oldukça coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen nişan merasiminde davetliler, Derya ve Furkan çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Derya&Furkan çifti ise böylesine anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan ve mutluluklarını paylaşan tüm davetlilerine teşekkür etti.

ÇORUM HABER, evlilik yolunda ilk adımı atan Derya ve Furkan’ı tebrik eder, mutluluklarının daim olmasını diler. (Haber Merkezi)