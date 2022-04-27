Evlenecek gençlere “halı” jesti

Osmancık Caddesi’nde faaliyet gösteren Halı Sarayı Yöneticisi Barış Öklü ile indirim anlaşması imzalayan Başkan Kılıç, dernek üyelerinin yüzde 20 indirim almasını sağladı. Yapılan anlaşmaya göre; Halı Sarayı’ndan yapılacak alışverişlerde her ürün için yüzde 20 indirim uygulanacak.

Halı Sarayı işletmecisi Barış Öklü, yeni evlenecek çiftlerin de bu indirimden faydalanacağını belirterek, ‘’Ekmeğini yediğimiz mahalle halkımıza bir jestimiz olsun istedik. Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği üyesi olan her vatandaşımızın bizden yaptığı alışverişlerden %20 indirim alacak. Bu amaçla aramızda protokol imzaladık. Bu indirimi ayrıca yeni evlenecek çiftlerimiz için de uygulayacağız’’ dedi.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç ise indirim anlaşmalarının sadece halı sektörü ile sınırlı kalmayacağını, başka sektörler için de anlaşmalar yapacaklarını belirterek, “ulaşım, giyim, market ve kırtasiye gibi yerlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki günlerde Ulukavak Mahallesi sakinlerine sürprizlerimiz olacak’’ diye konuştu.



(Aliye ÖNCEL)

