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Evinden dört kamyon çöp çıkan yaşlı kadın konuştu

ÇORUM'da kızı ile birlikte yaşayan ve evinden 4 kamyon çöp çıkan yaşlı kadın evinde bulunanların çöp değil kullandıkları eşyalar olduğunu söyledi.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:06

78 yaşındaki G.O., apartmana taşındıklarından beri evlerinden çıkarılmak istendiklerini söyledi. Evinde bulunan tüm malzemenin giysi, tencere tava ve takılar olduğunu söyleyen G.O, “Benim evim çöp ev değil” dedi. Yetkililerden beklentimiz biz sahipsiziz diye bizim üzerimize geliyorlar. Bizi dışlıyorlar. Sürekli bizi suçluyorlar. Kızım 4 kere intihara kalkıştı, onu depresyon hastası yaptılar beni de tansiyon hastası. Şu evde bir kere ramazan ekmeği yedirmediler. 3 aydır bizimle uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Açıklamalarına devam eden yaşlı kadın apartman sakinlerinin sürekli beleye ve emniyete şikayette bulunduklarını dile getirerek, “Devlet onların sözlerine inanıyor da yalnız yaşayan 2 kadına neden sahip çıkmıyor” diye konuştu. Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a seslenerek, “Ne olur bize sahip çıkın” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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