Evinde ölü bulundu!

Olay, Şenyurt 1’inci Caddede 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hakan Ş’ye yakınları ulaşamadı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hakan Ş’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

