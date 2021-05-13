Evinde mahsur kalan yaşlı vatandaşı polis kurtardı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, evinde kilitli kalan yaşlı bir vatandaşa yardımcı oldu.

Kale Mahallesi Şahin Sokak Egemen Apartmanı No: 6’da ikamet eden yaşlı bir vatandaşın evde kilitli kaldığının bildirilmesi üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri vatandaşın evine itfaiye yardımıyla girdi. Evin kapısı polis tarafından açılırken, sağlık personeli de vatandaşın gerekli sağlık kontrollerini yaptı. (Haber Merkezi)