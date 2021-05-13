Son Dakika

Evinde mahsur kalan yaşlı vatandaşı polis kurtardı

Güncel 13.05.2021, 09:50
41
Evinde mahsur kalan yaşlı vatandaşı polis kurtardı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, evinde kilitli kalan yaşlı bir vatandaşa yardımcı oldu.
Kale Mahallesi Şahin Sokak Egemen Apartmanı No: 6’da ikamet eden yaşlı bir vatandaşın evde kilitli kaldığının bildirilmesi üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri vatandaşın evine itfaiye yardımıyla girdi. Evin kapısı polis tarafından açılırken, sağlık personeli de vatandaşın gerekli sağlık kontrollerini yaptı. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
35°
parçalı bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@