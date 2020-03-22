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Evinde kalanlara gelsin!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurttaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya çağırılırken, Vakıf 19 da bu çağrılara, Çorumlu ve Çorum dostu sanatçıların video görüntüleri ile katkıda bulunuyor.

Evinde kalanlara gelsin!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurttaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya çağırılırken, Vakıf 19 da bu çağrılara, Çorumlu ve Çorum dostu sanatçıların video görüntüleri ile katkıda bulunuyor.

22 Mart 2020 Pazar 21:00
Evinde kalanlara gelsin!

Vakıf 19’un “Evinizde Kalın” projesi çerçevesinde, uluslararası Japon koto sanatçısı Atsuko Suetomi, “Kiraz Çiçeği” isimli parçayı, Çorumlu sanatçı Tülay Örten Yıldız ise “Hem okudum hem de yazdım” isimli Çorum türküsünü seslendirdi.

Yine Çorumlu tanınmış sanatçılar Cemal Kurtoğlu Çorum türküsü “Ne elmadır ne de nar”la, Onur Akkuş ise Dede Efendi’nin “Yüzündür cihanı münevver eden” şarkısıyla evinde kalanlara seslendi. Sanatçılar, kısa mesajlarla da “evinizde kalın” çağrısına katıldılar. (Haber Merkezi)

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