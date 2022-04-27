“Evinde çorba kaynamayan hane kalmasın”

Önceden tespit edilen 200 haneye düzenli olarak iftar yemeklerini ulaştıran Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi, hayırseverlerin erzak ve kupon yardımlarını da muhtaç ailelere ulaştırıyor.

Her zaman mazlumun yanında olacaklarını söyleyen Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Başkanı Orhan Tosik, “Yüce Allah (CC) Kur'an-ı Kerim'de "Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." buyurmaktadır. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ise “Yarım hurma ile de olsa ateşten korunun. Bunu da bulamazsanız, gönül alıcı güzel sözler söyleyin." ve "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifleri ile bizleri uyarmıştır. Bizler de Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin "Benim aklım hep Türkiye'dir" sözünü düstur edinerek, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatları ve siz değerli gönüldaşlarımızın destekleriyle kaş yıkmadan, gönül kırmadan "Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" diyen derviş Yûnus misali ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek gönüller arasında köprü kurma vazifesini üstlendik. Ülkü Ocakları olarak her zaman muhtaçların yanında olacağız” dedi.

Bu yıl ilimizde çorba kaynamayan, yuvasında aş pişmeyen aile kalmaması için tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin evine, birer kap sıcak yemekle girmeye devam ettiklerini ifade eden Tosik; “Her gün, önceden tespit edilmiş iki yüz haneye düzenli olarak iftar yemeklerini ulaştırıyor ve bu ailelerin buruk da olsa sevincine ortak oluyoruz. Bunun dışında siz değerli gönüldaşlarımızın yardım ve destekleri sayesinde yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak paketi ve alışveriş kuponu ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosik sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada tek beklentimiz; yüce Allah'ın rızası ve büyük Türk milletinin huzur ve refahıdır. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan siz gönül dostlarımıza ve yardımların ulaşmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli ocak yöneticilerimize ve teşkilatlarımıza hassaten teşekkür ediyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)

