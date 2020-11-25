Evi yanan aileye yardım

Bayındır Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Bayrak, yönetim kurulu üyeleriyle, kısa süre önce yangın nedeniyle evleri zarar gören yabancı uyruklu aileyi ziyaret etti.

Bayrak, Ulukavak Mahallesi'ndeki evdeki ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ailenin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendiklerinde harekete geçtiklerini belirten Bayrak, “Kısa sürede toplayabildiğimiz ev eşyası, kıyafet ve gıda malzemelerini aileye ulaştırdık. Yangın nedeniyle mağdur olan ailenin daha çok desteğe ihtiyacı var. İmkanlar ölçüsünde mağdur ailelere ulaşmaya çalışıyoruz” dedi. (AA)