Evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Çorum'da bir evin bodrumundan bakır eşyalar ve elektrikli el aletleri çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Güncel 23.04.2022, 01:27
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Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Evin bodrumundan bakır leğen, bakır kazan, 3 hilti ve spiral makinesi çaldığını tespit edilen K.K. ile S.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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