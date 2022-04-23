Evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Evin bodrumundan bakır leğen, bakır kazan, 3 hilti ve spiral makinesi çaldığını tespit edilen K.K. ile S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

