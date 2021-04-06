Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı

Ev sahibi hakkında işlem yapılırken, çöp çıkarma işlemi sürdürülen evde çok sayıda fare gören ekiplerin, korkudan dışarı kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

Çöplerin tamamen çıkarılmasının ardından ev, belediye veterinerlik müdürlüğü ekiplerince salgın riskine karşı da ilaçlanarak dezenfekte edildi.



‘NE VAR NE YOK DOLDURMUŞ’

Ev sahibi Erol B.’nin yakını Şahin Metin, “Annesi babası öldükten sonra tek başına kaldı. Garibanlığın gözü kör olsun, Kimseden de hiçbir şey istemez. Ne var ne yok yaşadığı eve doldurmuş” dedi.



‘EVİ YAŞANILIR HALE GETİRECEĞİZ’

Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı da “Yalnız yaşayan bir kardeşimiz. Gördüğünü gibi evdeki çöpler boşaltılıyor. Tek başına yaşıyordu. Dışarıdan ne topladıysa eve doldurmuş, bundan sonra iyi bir yaşam için elimizden geleni yapacağız. Evi yaşanılır hale getireceğiz” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)