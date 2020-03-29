“Evdekal çağrısına önce yetkililer uymalı”

Alınan tedbirlerin ekonomik ve sosyo-psikolojik sonuçlarının olacağını kaydeden Karapıçak, bu durumun en az hasarla atlatılmasının devletin sorumluluğu olduğu kadar vatandaşların kurallara ve tedbirlere uymasına da bağlı olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak virüsün Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıktığı günden itibaren hükümetin aldığı bütün tedbirleri yerinde bulduklarını belirten Karapıçak, “Milletini korumaya yönelik olarak, önlem amaçlı bir çok işletmenin kapatılması ya da çalışma şart ve saatlerinin kısıtlanması ile işverenler ve işsiz kalan halk ekonomik anlamda zor bir sürece girmiştir. Devletimiz bir taraftan bu zorlu sürecin fırsatçıları ile mücadele ederken bir taraftan da ekonomiyi ve halkı rahatlatmaya yönelik çalışmalar içerisinde işleyişini sürdürmektedir. Açıklanan ekonomi paketleri devletimizin imkanları dahilinde değerlendirilmelidir” dedi.

Türkiye’nin devleti ve milleti ile el ele vererek bu tehdidi en az hasarla atlatacağını kaydeden Karapıçak, bu mücadele yapılırken kriz çığırtkanlığı yapanların, fırsatçılık yapanların, fitne ateşine odun taşıyanların görüldüğünü ve niyetlerinin ne olduğunu gayet net olarak bilindiğini vurguladı.

Kriz çığırtkanlarının; Türk Milletinin birlik beraberlik ruhunun kriz zamanlarında ortaya çıktığını, ne kadar çabalarsa çabalasınlar, bu krizden fitne odaklarına fırsat doğmayacağını, bir taraftan virüsün yayılmasıyla artan vaka sayısını göstererek "Neden sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor" diyen zihniyetin bir taraftan da "İş yerleri kapatıldı millet işsiz kaldı" söyleminin halkı galeyana getirme çabalarının en bariz örneği olduğunu dile getirdi.

Karapıçak, “Toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik ‘Evdekal’ çağrısına ilk önce toplumda temsil noktasında yer alan kişilerin uyması önemlidir. Bu çağrıyı dikkate almamak eleştirmek, sulandırmak en basit ifade ile ahlaksızlıktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkımızı, özellikle sosyal medyada oturduğu yerden ahkam kesen, hiç bir sosyal sorumluluğu üstlenmemiş, toplum için hiç bir şey üretmemiş, bütün marifetleri laf ile peynir gemisi yürütmekten ibaret olan bu aymaz tiplere karşı uyanık olmaya ve suyu bulandırma çabalarına prim vermemeye davet ediyoruz. Tüm halkımızı da Devletimiz tarafından alınan tedbirlere tavizsiz şekilde uymaya davet ediyoruz” dedi.