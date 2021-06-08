Evde sağlık hizmetleri toplantısı düzenlendi
Çorum Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen evde sağlık hizmeti ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Güncel 08.06.2021, 20:18
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İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı yönetiminde yapılan toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Burak Uflaz, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Emine Acar da katıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen toplantıya katılan il merkezindeki muhtarlara Evde Sağlık Hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
(Uğur GÖRKEM)
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