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Evde sağlık hizmeti personeline belge

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personeli ödüllendirildi.

Evde sağlık hizmeti personeline belge

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personeli ödüllendirildi.

11 Haziran 2019 Salı 00:40
Evde sağlık hizmeti personeline belge

Vali Mustafa Çiftçi, Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile birlikte Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personelini ziyaret ederek hem çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de başarı belgelerini takdim etti.

Çorum’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personelinin başarılı çalışmalarda bulunduğunu vurgulayan Vali Çiftçi personeli kutladı.

Vali Çiftçi daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen törende Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personeline başarı belgelerini takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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