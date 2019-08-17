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Evde Sağlık ekipleri bayramda da çalıştı

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri Kurban Bayramı tatilinde hastalara ve ailelerine bayram ziyaretleri gerçekleştirdi ve hizmetlerine devam etti.

Evde Sağlık ekipleri bayramda da çalıştı

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri Kurban Bayramı tatilinde hastalara ve ailelerine bayram ziyaretleri gerçekleştirdi ve hizmetlerine devam etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:37
Evde Sağlık ekipleri bayramda da çalıştı

Öte yandan Evde Sağlık Hi̇zmetleri̇ Sks Özdeğerlendi̇rme toplantısı da yapıldı. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Kalite Birimi tarafından birimlerimize özdeğerlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi. Sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi, kurban kesiminde hijyen ve yaralanmalar, hayvan kaynaklı hastalıklar konularında vatandaşlara broşürler dağıtılarak, bilgilendirmeler yapıldı. (Haber Merkezi)

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