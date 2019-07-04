Evde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bir evde ikamet eden Hulusi Çıtak isimli yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz şekilde buldular.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çıtak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından da, Hulusi Çıtak’ın cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

(Volkan SINAYUÇ)