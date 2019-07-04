Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99363
ALTIN
256.151
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0755
EURO
6.3456

Evde ölü bulundu

Çorum’da 81 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Evde ölü bulundu

Çorum’da 81 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:33
Evde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bir evde ikamet eden Hulusi Çıtak isimli yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz şekilde buldular.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çıtak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından da, Hulusi Çıtak’ın cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Akıllı Şehir İçin Yol Haritası”
“Akıllı Şehir İçin Yol Haritası”
Çölyak Derneği’nden Dr. Sezikli’ye kutlama
Çölyak Derneği’nden Dr. Sezikli’ye kutlama
Esnaf sorunları TESK Genel Başkanı Palandöken’e iletildi
Esnaf sorunları TESK Genel Başkanı Palandöken’e iletildi
Bahçelievler KKSM'den renkli gösteri
Bahçelievler KKSM'den renkli gösteri
“Tımarlı sulaması bölge insanını ekonomik olarak rahatlayatacak”
“Tımarlı sulaması bölge insanını ekonomik olarak rahatlayatacak”
Hacı Bektaş’ta kapsamlı anma
Hacı Bektaş’ta kapsamlı anma
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim