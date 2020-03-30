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Evde kalanlar için faydalı videolar

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları da düşünerek çeşitli programlar düzenliyor. Belediyenin sosyal medya hesapları ve youtube kanalından yayınlanan videolarla evde kalan vatandaşların hem bilgilenmesi hem de eğlenmesi amaçlanıyor.

Evde kalanlar için faydalı videolar

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları da düşünerek çeşitli programlar düzenliyor. Belediyenin sosyal medya hesapları ve youtube kanalından yayınlanan videolarla evde kalan vatandaşların hem bilgilenmesi hem de eğlenmesi amaçlanıyor.

30 Mart 2020 Pazartesi 21:02
Evde kalanlar için faydalı videolar

Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi diyetisyenlerinden Eda Nur Dilan Sarıgül koronavirüsle mücadele için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik önemli bilgiler verirken, pedagog Aslı Büşra Tüfekçi de koronavirüsle mücadelede ailelerin davranışları ve evde kalan çocuklara bu durumun nasıl anlatılması gerektiği üzerinde durdu. Klinik psikolog Seda Karaca, koronavirüs ve bu virüsün insanlar üzerinde oluşturduğu kaygıdan bahsederken, aile danışmanı Zehra Düsgünöz, yaşamış olduğumuz sosyal izolasyon sürecini ve bu sürecin ebeveynler ile aile bireylerine nasıl yansıdığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

(Haber Merkezi)

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