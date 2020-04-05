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Evde kalan yaşlılara moral telefonu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları telefonla arayarak bir süre sohbet etti. Çorum Belediyesi tarafından evde temizlik hizmeti alan 65 yaş üstü vatandaşlardan Memnune Ayyarkın, Dursun Demiray ve Menevşe Çeribaş’ı arayan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Evde kalan yaşlılara moral telefonu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları telefonla arayarak bir süre sohbet etti. Çorum Belediyesi tarafından evde temizlik hizmeti alan 65 yaş üstü vatandaşlardan Memnune Ayyarkın, Dursun Demiray ve Menevşe Çeribaş’ı arayan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

05 Nisan 2020 Pazar 19:50
Evde kalan yaşlılara moral telefonu

İlk olarak Memnune Ayyarkın’a bir eksiğinin olup olmadığını soran Başkan Aşgın, Belediye olarak korona virüs tedbirleri kapsamında hazırladıkları hijyen setlerinden kendilerine ulaşıp ulaşmadığını sordu. Hijyen setlerinin kendilerine ulaştığını söyleyen Memnune Teyze, Başkan Aşgın’a bol bol dua etti.

Başkan Aşgın’ın telefonla aradığı Dursun Demiray da Belediyenin kendilerine yönelik hizmetlerinden çok memnun olduğunu ifade ederek, “Belediyemiz her türlü eksiğimizi karşılıyor. Her zaman yanımızda yer alıyor. Bizler için hazırladığınız temizlik malzemelerini de görevliler bize ulaştırdı. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

Menevşe Çeribaş’la da bir süre sohbet eden Başkan Aşgın, bu süreçte evde bakım hizmeti alan vatandaşlarla yakından ilgilendiklerini, onların moral ve motivasyonunu üst düzeye çıkarmak için yoğun bir şekilde çalıştıkların söyledi. (Haber Merkezi)

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