Evde kalan yaşlılara moral telefonu

İlk olarak Memnune Ayyarkın’a bir eksiğinin olup olmadığını soran Başkan Aşgın, Belediye olarak korona virüs tedbirleri kapsamında hazırladıkları hijyen setlerinden kendilerine ulaşıp ulaşmadığını sordu. Hijyen setlerinin kendilerine ulaştığını söyleyen Memnune Teyze, Başkan Aşgın’a bol bol dua etti.

Başkan Aşgın’ın telefonla aradığı Dursun Demiray da Belediyenin kendilerine yönelik hizmetlerinden çok memnun olduğunu ifade ederek, “Belediyemiz her türlü eksiğimizi karşılıyor. Her zaman yanımızda yer alıyor. Bizler için hazırladığınız temizlik malzemelerini de görevliler bize ulaştırdı. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

Menevşe Çeribaş’la da bir süre sohbet eden Başkan Aşgın, bu süreçte evde bakım hizmeti alan vatandaşlarla yakından ilgilendiklerini, onların moral ve motivasyonunu üst düzeye çıkarmak için yoğun bir şekilde çalıştıkların söyledi. (Haber Merkezi)