“Evde kal Türkiye”

Türkiye Kamu-Sen’in sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak, toplumun doğru bilgilendirilmesi anlamında gayret ortaya koyacağını ve topluma örnek teşkil edecek bir pozisyon alacağını kaydeden Aydın, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Konfederasyonumuz, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

“TÜM SENDİKAL TOPLANTILARIMIZA ARA VERİYORUZ”

Topluma örnek teşkil etmek amacıyla, insanlarımızın birbirleriyle mümkün mertebe az temas sağlaması için kendi ilave tedbirlerimizi de hayata geçireceğiz. Bu bağlamda, sendikal toplantılarımıza ara veriyor, ziyaretlerimizi en asgari düzeye çekiyoruz. Virüsün bulaşıcılığını en aza indirmek amacıyla insanlarımızın birbirleriyle temasını asgariye indirme tedbirleri kapsamında; lokal ve dinlenme salonlarımızı kapattığımızı ve ayrıca hizmet binalarımıza ziyaretlerin asgariye indirilmesi gerektiğini, telefon ve elektronik haberleşme vasıtalarıyla hizmetlerin yürütüleceğini üyelerimize duyuruyoruz.

Tabii ki paniğe izin vermeyeceğiz fakat asla rehavete de düşmeyeceğiz.

Türkiye Kamu-Sen, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikenin şuurundadır ve bir güven kapısı olarak topluma karşı sorumluluğunu eksiksiz yerine getirecektir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, her milli meselede olduğu gibi, “önce ülkem” anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul edecek ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyacağız.” (Haber Merkezi)