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“Evde kal Türkiye”

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türkiye’nin küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Korona virüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hayata geçirmiş durumdadır. Çankaya Köşkü'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Eşgüdüm Toplantısı'nda da konu tüm yönleriyle değerlendirilmiş ve çeşitli tedbirler hayata geçirilmiştir. Hiç şüphe yoktur ki, alınan bu tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacaktır” dedi.

“Evde kal Türkiye”

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türkiye’nin küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Korona virüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hayata geçirmiş durumdadır. Çankaya Köşkü'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Eşgüdüm Toplantısı'nda da konu tüm yönleriyle değerlendirilmiş ve çeşitli tedbirler hayata geçirilmiştir. Hiç şüphe yoktur ki, alınan bu tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacaktır” dedi.

22 Mart 2020 Pazar 16:40
“Evde kal Türkiye”

Türkiye Kamu-Sen’in sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak, toplumun doğru bilgilendirilmesi anlamında gayret ortaya koyacağını ve topluma örnek teşkil edecek bir pozisyon alacağını kaydeden Aydın, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Konfederasyonumuz, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

“TÜM SENDİKAL TOPLANTILARIMIZA ARA VERİYORUZ”

Topluma örnek teşkil etmek amacıyla, insanlarımızın birbirleriyle mümkün mertebe az temas sağlaması için kendi ilave tedbirlerimizi de hayata geçireceğiz. Bu bağlamda, sendikal toplantılarımıza ara veriyor, ziyaretlerimizi en asgari düzeye çekiyoruz. Virüsün bulaşıcılığını en aza indirmek amacıyla insanlarımızın birbirleriyle temasını asgariye indirme tedbirleri kapsamında; lokal ve dinlenme salonlarımızı kapattığımızı ve ayrıca hizmet binalarımıza ziyaretlerin asgariye indirilmesi gerektiğini, telefon ve elektronik haberleşme vasıtalarıyla hizmetlerin yürütüleceğini üyelerimize duyuruyoruz.

Tabii ki paniğe izin vermeyeceğiz fakat asla rehavete de düşmeyeceğiz.

Türkiye Kamu-Sen, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikenin şuurundadır ve bir güven kapısı olarak topluma karşı sorumluluğunu eksiksiz yerine getirecektir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, her milli meselede olduğu gibi, “önce ülkem” anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul edecek ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyacağız.” (Haber Merkezi)

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