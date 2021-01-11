“Evde kal, kitap oku”

Erdoğan Dinç, “Pandemi vesilesiyle evlerimizden çıkamadığımız şu günlerde en iyi çare kitap okumaktır. Bu musibetin sebep ve hikmetlerini izah eden, imanımızı kuvvetlendiren, her şeyde Cenab-ı Hakk’ın rahmetinin izini, özünü bize gösteren Risale-i Nur’larla hem vaktimizi değerlendirmiş, hem de pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmuş oluruz” dedi.

Yeni Asya Yayınları Temsilcisi Dinç, fikri eserlerin okunmasının hem düşünme melekesini geliştirdiğini, hem de unutkanlık hastalığının önüne geçilmesini sağladığını ifade ederek, Peygamberimiz Hz.Muhammed’in “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır” buyurduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)