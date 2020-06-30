EVDE DIRDIR VAR MI?

Dırdır var mı? sorusuna birbirinden ilginç ve gülümseten cevaplar aldık. Erkekler genellikle evde kadınların çok dırdır ettiğinden şikayet ederken, kadınlar ise her evde dırdır olabileceğini dırdırın da hayatın içindeki zorlukların bir parçası olduğunu söyledi.

Sokak röportajımızda alınan bazı cevaplar şöyle;

Dırdırı en çok kadınların yaptığını söyleyen bir vatandaş, “Koronodan dolayı sıkıldılar evde, dırdır başladı” dedi. Eşinin 6 yıl önce vefat ettiğini söyleyen bir vatandaş, “6 yıldır hanım yok dırdır da yok” cevabını verdi. Evde dırdır olmadığını söyleyen çay bahçesi işletmecisi, “Hanımla ancak günlük bir saat görüşebiliyoruz. Karantina döneminde biraz olmuştu ama şimdi yoğun çalıştığım için birbirimizi özlüyoruz” dedi.

BİRİMİZ SİNİRLENİNCE DİĞERİMİZ SUSARIZ

Dırdırın en büyük nedeninin ekonomik sıkıntıların artması olduğunu dile getiren bir kadın, “Her evde oluyor. Her yuvada oluyor. İster istemez dırdır ediyor insanlar. Son dönemlerde hayat çok pahalı. En büyük sebebi de bu” şeklinde cevap verdi. 46 yıldır evli olan bir çift, “Biz daha yeni evli gibiyiz. Birimiz sinirlenince diğerimiz susarız. Sevgi saygı çok önemli. Çocuklarımızı büyüttük, Allah herkesi bizim gibi yapsın” dedi.