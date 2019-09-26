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Evcilleşen leylek göç etmedi

Kargı Ali Yüksel Kavuştu Parkı işletmecisi Akif Kurt tarafından yaralı halde bulunarak tedavi edilen yavru leylek, iyileştikten sonra da Kargı’yı terketmedi.

Evcilleşen leylek göç etmedi

Kargı Ali Yüksel Kavuştu Parkı işletmecisi Akif Kurt tarafından yaralı halde bulunarak tedavi edilen yavru leylek, iyileştikten sonra da Kargı’yı terketmedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 23:33
Evcilleşen leylek göç etmedi

Evinden iş yerine giderken annesi tarafından yuvadan atılan yaralı leylek yavrusunu bularak işletmeciliğini yaptığı çay bahçesine getiren Kurt, yavru leyleği tedavi ederek 2 ay boyunca bakımını yaptı. Bu süre içinde Akif Kurt ve bulunduğu yere alışan leylek havaların soğumaya başlaması ile birlikte göç etmesi gerekirken kendisiyle ilgilenen Akif Kurt’u terketmedi.

Her sabah iş yerine geldiğinde leyleğin kendisini kanat çırparak karşıladığını ve kısa süre uçarak tekrar kendisinin yanına geldiğini söyleyen Kurt; “Bir gün evden işe gelmek üzere yola çıktığımda yol kenarında yaralı ve bitkin bir şekilde yavru leyleği gördüm. Hemen işletmeciliğini yaptığım çay bahçesine getirerek yaralarını sardım ve yaklaşık iki ay boyunca düzenli bir şekilde besledim. Şu an devamlı çay bahçemizin içerisinde gezinti yapıyor kısa süreli uçuyor ve tekrar buraya geliyor. Her sabah geldiğimde kanatlarını çırparak beni karşılıyor. Göç mevsiminde ise göç etmeyerek yanımızda kalmayı tercih etti. Kış ayının gelmesiyle şu an ona sıcak bir yuva hazırlıyoruz.” dedi.

Leyleğin çay bahçesine gelen müşterilerin de yoğun ilgisini çektiğini belirten Kurt, “Çay bahçemize gelen müşterilerimiz leylekle fotoğraflar çektiriyorlar ama özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor. “ dedi.

İBRAHİM EFE -KARGI

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