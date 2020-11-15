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Ev yapımı turşulara ulaşmak daha kolay

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan ev yapımı turşulara ulaşmak artık daha kolay.

Güncel 15.11.2020, 18:43
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Ev yapımı turşulara ulaşmak daha kolay

Bahabey Caddesi üzerinde faaliyete başlayan Eşki Turşu Cafe’de lahanadan kornişona, fasulyeden havuca, karnabahardan patlıcana, biberden kavuna kadar birçok çeşidiyle onlarca farklı turşu çeşidi bulmam mümkün.

Miyase Kabasakal ile Rıza Kabasakal tarafından işletilen ve nezih ortamıyla da kendinden söz ettiren Eşki Turşu’da birbirinden leziz ev yapımı turşular bulunuyor.

Çorum’da eksikliğini hissettikleri için böyle bir işyeri açtıklarını belirten firma sahipleri, “Turşu satışlarımızın yanı sıra 3 katlı işyerimizin son katını kafe olarak dizayn ettik. Özellikle sabah kahvaltısında menemen ve tost gibi, öğlen yemeğinde ise kuru fasulye, pilav, turşu ve makarna çeşitlerini hemşehrilerimizin tatmalarını istiyoruz” dediler.

(Haber Merkezi)

#Eşki Turşu Cafe #Miyase Kabasakal #Rıza Kabasakal
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