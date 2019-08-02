Ev sahibi oldu, sevinçten ağladı

Çorum'da, TOKİ tarafından Kuruçay bölgesinde emekliler için inşa edilen 752 konutun noter huzurunda kura çekimi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 bin 666 kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu kurada emekliler ve yakınları heyecanla bekledi. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca'nın da katıldığı kurayı demir parmaklıklar arasından heyecanla takip eden Yiğit Garipoğlu (11) ilgi odağı oldu. Ailesiyle birlikte salona gelen küçük çocuk, çekilişi izledi.





'ÇOK MUTLU OLDUM'



Kurada 2+1 daire için ismi okunan Elvan Kürekçi büyük mutluluk yaşadı. Kürekçi, "Çok mutlu oldum. Çıkmaz diyordum ama çıktı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Kurada 3+1 ev hakkı kazanan Firdevs Tuncay da sevinç gözyaşı döktü. Tuncay, "Evim yoktu, şu an çok mutluyum. Allah olmayanlara da versin" diye konuştu.

3BİN 666 KİŞİ BAŞVURDU

Dün Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen çekilişe 3 bin 666 kişi başvuruda bulundu. Emlak Yönetimi Genel Müdürü Ayhan Karaca’nın da katıldığı çekilişte konuşma yapan Karaca 2002 yılından bugüne kadar ise 81 ilde 3 bin 719 şantiye de 845 bin 758 konut inşa ettiğini açıkladı. Karaca, sosyal donatı uygulaması kapsamında ise 23 bin 8676 derslikli bin 83 okul, 19 üniversite, 993 adet spor salonu, 71 bin 783 kapasiteli 189 yurt binası, 96 acdet sağlık ocağı, 266 hastane, 983 ticaret merkezi, 720 cami, 42 kütüphane, 228 kamu binası ve 19 stadyum yapıldığını söyledi. Karaca yaptığı açıklamada "Çorum'da 6 bin 444 konut tamamlandı. Birkaç ilçe dışında ihtiyaca göre konut üretimi devam ediyor. Emeklilerimizle ilgili yaptığımız bu proje bir başlangıçtı. Belediye Başkanımızın destekleriyle konut üretmeye devam edeceğiz. Tamamlanan ve devam eden uygulamaların toplam yatırım bedeli 698 milyon lira" dedi.

KATILIM ÇOK YÜKSEM OLDU

657 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi ise konutlar için 3 bin 666 müracaat bulunduğunu, müracaat sayısının fazla olduğu için hak sahiplerinin kura ile belirleneceğini belirtti. Çiftçi, "Ödemelerde 120 ay ila 140 yıl arasında değişiyor. Hak sahiplerine şimdiden hayırlar diliyorum" diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kura çekilişine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’da yaptığı açıklamada “ Ben burada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Hıdır başkanıma teşekkür ediyorum. Projelerimizi hayata geçirmeye hızla devam edeceğiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konutlarınız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BELEDİYE OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı. Biz Belediye olarak her zaman böyle önemli çalışmalarda her zaman desteğimizi vermeye hazırız. Her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı’da emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etti.