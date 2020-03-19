eTwinning okul etiketi alan okullar belli oldu

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sadece 2 okulun eTwinning school etiketi almışken, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise 19 başvuru yapıldığını ve 19 okulun tamamının eTwinning shool etiketi aldığını söyledi. Sarı “İnşallah Çorum'u eğitimde üst seviyelere, tüm öğretmen ve öğrencilerimiz ile hep beraber taşıyacağız. Üstün gayret ve çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlerimizi ve emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

eTwinning okul etiketi alan okullar şunlar:

Sungurlu Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu, Sevgi Anaokulu, İpekli Bağlar Anaokulu, Laçin Atatürk İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Sungurlu Yavuz Selim İlkokulu, İkbalevler Anaokulu, Osmancık 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Buharaevler Anaokulu, Bahçelievler İlkokulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Anaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Sungurlu Mustafa Kemal İlkokulu, Sungurlu Demirşeyh Köyü İlkokulu, Alaca Hüseyin Gazi İlkokulu, Kargı Atatürk İlkokulu.(Haber Merkezi)