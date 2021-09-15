“Etkinliklerde neden ayrımcılık yapılıyor?”
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesi ile Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda düzenlenen kutlama programına sadece AK Parti ve MHP’li yöneticilerin davet edildiğini belirterek, etkinliklere ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.
İlköğretim Haftası törenine sadece AK Parti ve MHP’li yöneticilerin davet edildiğini belirten Tahtasız, “Neden ayrımcılık yapılıyor?” diye sordu.
Programın yeri, saati, içeriği hakkında diğer partilere herhangi bir bilgi verilmediğini kaydeden Tahtasız, Milli Eğitim Müdürü’nü telefonla arayarak hem İlköğretim Haftasını kutladı hem de programa davet edilmemelerinin sebebini sordu.
Milli Eğitim Müdürü ise törene hiç kimseyi davet etmediklerini, sadece Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a bilgi verdiklerini söyledi.
Tahtasız ise programa katılan haziruna bakıldığında etkinliğin “davetsiz” yapıldığının pek mümkün gözükmediğine dikkati çekti.
İl Başkanı Tahtasız, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iktidar partisini ya da cumhur ittifakını temsil etmediğini, tüm Türkiye Cumhuriyetini temsil ettiğini, bu tür programların tüm siyasi partilere eşit bir şekilde bildirilmesi gerektiğini, Milli Eğitimin siyaset üstü bir kurum olduğunu belirterek, olaya tepki gösterdi.
Tahtasız, bu tür durumların tekrarlanmaması temennisinde bulunarak, olayın takdirini kamuoyuna bıraktı. (Haber Merkezi)