Etkinlik  sektöründe “konfederasyon”

Türkiye genelinde 30 ilde kurulan sektjör dernekleri ve bağlı oldukları federasyonların yöneticileri, Bursa’da bir araya gelerek, düğün mekânlarından, kurumsal toplantı organizatörlerine, organizasyon tedarik firmalarına kadar sektörde faaliyet gösteren 50’ye yakın iş kolunun tüm temsilcilerini kucaklayan bir yapının kuruluşunu kamuoyuna duyurdular.

Konfederasyon’un kurucuları arasında, Çorum Derneği Başkanı, Çorum Kına Organizasyon firması sahibi Reyhan Bolat da yer aldı.

(Haber Merkezi)

