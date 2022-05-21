Etkinlik sektöründe “konfederasyon”
Büyük sıkıntıların yaşandığı pandemi sürecinde “dayanışma” yoluna giren düğün, davet ve etkinlik sektörü, dernek ve konfederasyon oluşumlarının ardından, bu kez “konfederasyon” çatısı altında toplandı. Anadolu ve Ege federasyonları ile Düğün Sektörü İşletmecileri ve Tüm Etkinlik Sektörü federasyonları Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu (TESKON) çatısı altında birleştiler.
Güncel 21.05.2022, 01:01 21.05.2022, 02:35
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Türkiye genelinde 30 ilde kurulan sektjör dernekleri ve bağlı oldukları federasyonların yöneticileri, Bursa’da bir araya gelerek, düğün mekânlarından, kurumsal toplantı organizatörlerine, organizasyon tedarik firmalarına kadar sektörde faaliyet gösteren 50’ye yakın iş kolunun tüm temsilcilerini kucaklayan bir yapının kuruluşunu kamuoyuna duyurdular.
Konfederasyon’un kurucuları arasında, Çorum Derneği Başkanı, Çorum Kına Organizasyon firması sahibi Reyhan Bolat da yer aldı.
(Haber Merkezi)
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