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Etkin’den görkemli veda

Çorum’da özel eğitim kurumları arasında son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Etkin Bilim, 2018-2019 öğretim yılını görkemli bir veda programı ile noktaladı.

Etkin’den görkemli veda

Çorum’da özel eğitim kurumları arasında son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Etkin Bilim, 2018-2019 öğretim yılını görkemli bir veda programı ile noktaladı.

09 Haziran 2019 Pazar 18:31
Etkin’den görkemli veda

Mustafa İlbaş’ın kurucusu olduğu Etkin Bilim Eğitim Kurumu, yoğun geçen yılı başarılı bir şekilde tamamlamanın haklı gururunu öğretmen ve öğrencileri ile bir veda programı düzenleyerek taçlandırdı.

Kurucu Müdürü Mustafa İlbaş, kurum idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı program Anitta Otel’de yapıldı. İftar yemeği ile başlayan programda daha sonra kurucu İlbaş, yılı değerlendirdi. Kısa süre içerisinde Etkin Bilim olarak Çorum’da önemli bir noktaya gelmelerinde katkı sağlayan başta mesai arkadaşları ve öğretmenler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden İlbaş, önümüzdeki yıllarda daha başarılı hizmetler sunabilmek için daha çok çalışacaklarını vurguladı. (Volkan SINAYUÇ)

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