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“Etkili sendikacılığın sonu yetki”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Hitit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ndeki sendika temsilciliğinin açılışının ardından akşam Hanoğlu restoranda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

“Etkili sendikacılığın sonu yetki”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Hitit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ndeki sendika temsilciliğinin açılışının ardından akşam Hanoğlu restoranda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 22:25
“Etkili sendikacılığın sonu yetki”

Hitit üniversitesi Sendika temsilcisi Prof.Dr . Dursun Ali Köse’nin selamlama konuşması ile başlayan programda konuşan Türk Eğitim-Sen İl Başkanı ve Kamusen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Eğitim-Sen’in Hitit Üniversitesi’nde yetkili sendika olduğunu, geçen yıl yapılan ayak oyunlarına, oynanan tiyatroya herkesin şahit olduğunu ancak Türk Eğitim-Sen’in bu hesapları bozarak etkili sendikacılığını yetkiye dönüştürdüğünü kaydetti.

Bu kirli süreçte eğilmeden, bükülmeden, tüm menfi talepleri elinin tersi ile itip hakkı ve adaleti haykıran tüm üyelere teşekkür ettiğini ifade etti. Bu mücadelenin bir onur ve erdem mücadelesi olduğunu anlatan Aydın, kimseden korkmadan ve kimseye dayanmadan sadece hakka dayanarak yürütülen bu mücadelede daha da başarılı olunacağına inandığını kaydetti.

Program, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın konuşması ile sona erdi. (Erkan BAYATLI)

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