Etkili Hutbe Yarışması’nda Abdullah Yalçın birinci oldu

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması il finali Akşemsettin Camii’nde yapıldı. Müftü Yardımcısı Adem Aygül’ün komisyon başkanlığında gerçekleşen yarışmaya merkez ve ilçelerimizden 7 din görevlisi katıldı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde ilimiz merkez Bahçelievler Camii İmam Hatibi Abdullah Yalçın birinciliği kazandı.

Abdullah Yalçın’ın 1 Ağustos 2021’de Ordu’da yapılacak olan Karadeniz Bölge Yarışması’nda ilimizi temsil edeceği belirtildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

