Etkili Hutbe Yarışması’nda Abdullah Yalçın birinci oldu
Çorum İl Müftülüğü tarafından 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında erkek din görevlileri arasında yapılan “Etkili Hutbe Sunumu” yarışması düzenlendi.
Güncel 26.07.2021, 20:17
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Etkili Hutbe Sunumu Yarışması il finali Akşemsettin Camii’nde yapıldı. Müftü Yardımcısı Adem Aygül’ün komisyon başkanlığında gerçekleşen yarışmaya merkez ve ilçelerimizden 7 din görevlisi katıldı.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde ilimiz merkez Bahçelievler Camii İmam Hatibi Abdullah Yalçın birinciliği kazandı.
Abdullah Yalçın’ın 1 Ağustos 2021’de Ordu’da yapılacak olan Karadeniz Bölge Yarışması’nda ilimizi temsil edeceği belirtildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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