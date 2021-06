Etkem Kuaför, Güzellik Salonu ve Gelinlik açıldı

Kuaför, güzellik salonu ve gelinlik mağazası konseptini birarada sunan Etkem Kuaför, Gelinlik ve Güzellik Salonu’nun açılışı için saat 12.00’de Ulukavak Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi No: 19/A adresindeki yerinde görsel şovlar ve gösteriler düzenlendi. Gelinlik ve saç defilesi ile mehteran gösterisinin renk kattığı açılış ise saat 14.00’de gerçekleştirildi.

Her türlü saç tasarımı ve güzellik işlemleri yanında, gelinlik, nişan kıyafeti, kaftan satışının yapılacağı mağazanın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, Us Fuarcılık yetkilisi Ülker Selviler ile çok sayıda davetli katıldı. Dua edilmesi ve kurdelanın kesilmesinin ardından davetlilere işletme yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi de açılışına gelemediği Etkem Kuaför, Gelinlik ve Güzellik Salonu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Çiftçi’ye işletme hakkında bilgi verildi.

(Haber Merkezi)