“Etik Haftası’nda, etik kurallara ve hukuka uyulmalı”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, Etik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “etik kuralları ve hukuk” vurgusu yaptı.

Güncel 28.05.2020, 20:11
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“Etik Haftası’nda, etik kurallara ve hukuka uyulmalı”

Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Çorum İl

Temsilcisi Hayati Çam, her yıl 15 Mayıs-15 Eylül arası düzenlenen 2013 yılı yaz kıyafet uygulaması için çıkarılan genelgenin görmezden gelinerek, 20

Mayıs-20 Eylül olarak Vali imzalı yazı çıkartıldığını belirterek, “Artık İl Yazı İşleri Müdürlüğü hukuka ve etik kurallara uymalıdır” dedi.

Valiliklerde oluşturulan Etik Komisyonları Sekretaryası’nın İl Yazı İşler

Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ifade eden Hayat Çam, her yıl 25-31

Mayıs tarihleri arasında kutlanan Etik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“İl Yazı İşleri Müdürlüğü İşlemler Şefliği, Evrak Şefliği olmak üzere iki şeflikten oluşmaktadır. İşlemler Şefliğinde 3 Şef çalıştırılmakta, yazılan yazıda iki şef tarafından paraflanmaktadır biri asıl şef diğeri ise memur olarak görev yapmaktadırlar. Kapı isimliklerinde bir tane şef yazmakta, diğer iki şefin isimlerinin yanında programcı ve bilgisayar işletmeni yazmaktadır. Diğer yandan evrak şefliğinde ise Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenini şef vekili olarak çalıştırılmaktadır. Bu durum gerek hukuka gerekse etik kurallara uymamaktadır.

Her yıl 25-31 Mayıs tarihleri arasında Etik Haftası kutlanmaktadır. İnsan var oluşundan beri yapısı icabı varlığını devam ettirebilmek için diğer insanlarla ilişki kurmaya mecburdur. İnsanoğlu tarihin her aşamasında diğer bireyler, toplum, kurumlar ve çevre ile ilişki içerisinde oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu ilişkilerin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin çok az bir kısmı “yazılı hukuk” tarafından sağlanabilmektedir. Ancak yazılı hukuk sistemleri tarafından düzenlenemeyen ilişkilerin bireye, topluma ve çevreye zarar vermemek sadece bireylerin taşıdığı etik veya ahlaki değerlerden doğan ilkelerle ve erdemlerle mümkün olabilmektedir. Etik İlkeler; görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci. Hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık arasında bulunmaktadır. İl Yazı İşleri Müdürlüğünün bu uygulamaları dürüstlükle bağdaşmamaktadır.” (Haber Merkezi)

#Etik Haftasında #etik kurallara ve hukuka uyulmalı #Hayati Çam
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