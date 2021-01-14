Eti Ortaokulu inşaatına başlandı

Milli Eğitim Bakanlığının mevcut eğitim yapıları ile ilgili ülke genelinde yapılan deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında, Eti Lisesi ana binasında güçlendirme yapılmasına ve ek binada ise yıkım kararı verildiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, Eti Lisesi bahçesine yıkımı yapılan ek binanın olduğu yere daha kapsamlı ve verimli bölgenin ihtiyaç duyduğu bir ortaokul yapılmasının kararlaştırıldığını vurguladı.

2020 yılı Temel Eğitim Yatırım Programına alınan Eti lisesi ek binasının Mayıs ayında yıkıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, yerine 32 adet derslik, 1 adet yemekhane, beden eğitim salonu, kütüphane, kantin, 2 adet laboratuvar, müzik atölyesi, 180 kişilik çok amaçlı salon, bilgisayar dersliği ve İdari bölümlerden oluşan Eti Ortaokulu’nun yapılması kararı alındığını kaydetti.

Merkez Eti Ortaokulu yeni binası Çorum İl Özel İdaresi tarafından 2 Kasım 2020 tarihinde 8 Milyon 968 bin TL bedelle ihale edildiğini ve işi üstlenen firmayla 24 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzalandığını belirten Ceylan, 27 Kasım 2020 tarihinde yapımına başlanan binanın 360 gün içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Eti Ortaokulu’nun 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına yetiştirileceğini vurgulayan Ceylan, Eti Ortaokulu yapım inşaatının fiziki olarak şu anda yüzde 5 seviyesinde olduğunu da sözlerine ekledi.