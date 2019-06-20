Eti Ekmek ilk şubesini açtı

Yıllardır Eti Lisesi’nin yan tarafında hizmet veren Eti Ekmek’in ilk şubesi, Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak No:19/A adresinde hizmete açıldı.

Ekmek, simit, poğaça ve tüm pide çeşitlerinin üretildiği firmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Hüseyin Aydoğdu, Çorum’da ilklerin öncüsü olduklarını belirterek, “Yarım asrı aşkın tecrübemiz ve alanında deneyimli personelimizle kalite ve hijyeni daima ön planda tutuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ilk şubemizde; roll ekmek, tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, çavdar ekmeği, tuzsuz ekmek, simit, poğaça, bazlama, gobit, lavaş, saç ekmeği, katmer, yanıç ve gözleme çeşitlerimizle Çorum halkının hizmetine hazırız” dedi.

Düğün, nişan, mevlit ve tüm özel günler için sipariş de aldıklarını ifade eden Aydoğdu; “Tüm ekmek ve unlu mamullerimizin siparişi için 0532 623 11 29 numaralı telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Eti Ekmek Unlu Mamullerinin açılışı İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

(Taner ŞİMŞEK)