Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94158
ALTIN
257.381
DOLAR
5.7769
STERLİN
7.3167
EURO
6.5197

Eti Ekmek ilk şubesini açtı

Çorum halkının yakından tanıdığı isimlerden Dede Hüseyin Aydoğdu ve oğlu Erkan Aydoğdu; Eti Ekmek Unlu Mamullerinin ilk şubesini Çorum halkının hizmetine açtı.

Eti Ekmek ilk şubesini açtı

Çorum halkının yakından tanıdığı isimlerden Dede Hüseyin Aydoğdu ve oğlu Erkan Aydoğdu; Eti Ekmek Unlu Mamullerinin ilk şubesini Çorum halkının hizmetine açtı.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:05
Eti Ekmek ilk şubesini açtı

Yıllardır Eti Lisesi’nin yan tarafında hizmet veren Eti Ekmek’in ilk şubesi, Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak No:19/A adresinde hizmete açıldı.

Ekmek, simit, poğaça ve tüm pide çeşitlerinin üretildiği firmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Hüseyin Aydoğdu, Çorum’da ilklerin öncüsü olduklarını belirterek, “Yarım asrı aşkın tecrübemiz ve alanında deneyimli personelimizle kalite ve hijyeni daima ön planda tutuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ilk şubemizde; roll ekmek, tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, çavdar ekmeği, tuzsuz ekmek, simit, poğaça, bazlama, gobit, lavaş, saç ekmeği, katmer, yanıç ve gözleme çeşitlerimizle Çorum halkının hizmetine hazırız” dedi.

Düğün, nişan, mevlit ve tüm özel günler için sipariş de aldıklarını ifade eden Aydoğdu; “Tüm ekmek ve unlu mamullerimizin siparişi için 0532 623 11 29 numaralı telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Eti Ekmek Unlu Mamullerinin açılışı İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

(Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği
Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği
Yusuf Ahlatcı, Safi Holding’i ziyaret etti
Yusuf Ahlatcı, Safi Holding’i ziyaret etti
Prof. Cafer Tayyar Sadıklar, hafta başı Çorum’a gelecek
Prof. Cafer Tayyar Sadıklar, hafta başı Çorum’a gelecek
“Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”
“Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”
ASKOM toplantısı yapıldı
ASKOM toplantısı yapıldı
"Gencim Geleceğim Ailemle Güleceğim" Projesi tamamlandı
"Gencim Geleceğim Ailemle Güleceğim" Projesi tamamlandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim